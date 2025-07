Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan stellt ein Treffen mit den Staatsoberhäuptern aus Russland und Syrien in Aussicht. Das Dreiertreffen sei aber abhängig von den Entwicklungen in der Region, sagte Erdoğan am Donnerstag in Ankara. „Unser Ziel ist es, Frieden und Stabilität in Syrien zu schaffen.“

Beim Treffen in Moskau am 28. Dezember hatten sich die Verteidigungsminister von Türkiye, Russland und Syrien auf die Fortsetzung der Gespräche geeinigt. Das nächste Treffen könnte Mitte Januar zustandekommen.

„Hoffentlich werden auch die Außenminister in einem trilateralen Format zusammenkommen“, fügte der türkische Staatspräsident hinzu.

Türkiye hat seit 2016 mehrere Operationen im Norden Syriens gegen die PKK/YPG und Daesh gestartet. Dabei beruft sich Ankara auf das 1998 mit Damaskus geschlossene Abkommen von Adana.