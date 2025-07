Die rechtspopulistische FPÖ ist einer aktuellen Umfrage zufolge in Österreich in das neue Jahr als klarer Sieger gestartet. Partei-Chef Herbert Kickl führt in der Alpenrepublik in der Kanzlerfrage (18 Prozent) und Sonntagsfrage (28 Prozent), wie die „oe24“ (Freitag) die Lazarsfeld-Umfrage zitierte. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP und SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner folgten Kickl mit jeweils 16 Prozent.

In der Sonntagsfrage erhält die SPÖ 25 Prozent der potenziellen Wählerstimmen und ist auf Platz zwei, während die ÖVP ihren dritten Platz mit 20 Prozent behält.

Die Grünen verbessern sich der Umfrage zufolge um einen Prozentpunkt auf zehn Prozent, während die Neos um zwei Prozentpunkte auf neun Prozent sinken. Die BIER-Partei liegt bei fünf Prozent, wenn am Sonntag ein Urnengang gewesen wäre.

Laut der Umfrage ist derweil die Mehrheit mit 51 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Regierungsarbeit. Gleichzeitig sinkt die Zufriedenheit der Österreicher mit der Bundesregierung auf ein Rekordtief von nur 21 Prozent.