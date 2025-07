Beim Istanbul-Derby gegen Fenerbahçe hat Galatasaray im Şükrüsaraçoğlu-Stadion in Kadıköy am Sonntagabend das Spiel für sich entschieden. Mit einem 3:0-Sieg konnten die Löwen im Stadion der Gelb-Blauen ihre Tabellenführung auf 39 Punkte ausbauen. Fenerbahçe verweilt nach der Niederlage mit 35 Punkten weiterhin auf Platz zwei.

Mittelfeldspieler Sergio Oliveira konnte nach einer Ecke in der 32. Minute die Gelb-Roten in Führung bringen. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte konnte Galatasaray durch das Tor von Flügelspieler Kerem Aktürkoğlu in der 78. Minute die Führung festigen.

Kurz darauf musste Fener-Spieler Irfan Can Kahveci aufgrund harten Einsteigens gegen seinen Gegenspieler Leo Dubois in der 86. Minute nach einer roten Karte vom Platz. Den Schlusspunkt setzte der Argentinier Mauro Icardi mit seinem Tor in der 90.+10 Minute.