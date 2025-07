Frauenmord in Wien: Mutter erstochen – Kinder waren im Haus

In Wien ist eine 31-Jährige tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Polizeiangaben zufolge sollen sich ihre Kinder zur Tatzeit im Haus befunden haben. Es ist bereits das dritte Tötungsdelikt in der österreichischen Hauptstadt im neuen Jahr.