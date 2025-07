Bayraktar DİHA Flugtest bestanden

Bayraktar DIHA, das unbemannte Luftfahrzeug mit vertikaler Start- und Landefunktion, hat den Flugtest in Höhe von mehr als 2400 Meter erfolgreich absolviert. Hersteller Baykar teilte am Montag in den sozialen Medien Aufnahmen der türkischen Aufklärungsdrohne.