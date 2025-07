In Österreich sinkt die Zahl der Kirchenmitglieder weiter. Laut Kirchenstatistik sind im vergangenen Jahr 90.808 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Im Jahr zuvor hatten 72.222 Menschen der Kirche den Rücken gekehrt.

Die Zahl der kirchentreuen Katholiken schrumpfte im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr auf 4,73 Millionen, wie die Bischofskonferenz am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Anteil von 54 Prozent bei einer Gesamtbevölkerung von 8,94 Millionen. Dem gegenüber stehen rund zwei Millionen Menschen ohne Bekenntnis. Diese Gruppe stellt 22,4 Prozent der Menschen in Österreich dar.

1971 waren der Statistik zufolge noch 87,4 Prozent der Bürger in Österreich römisch-katholisch und nur 4,3 Prozent bekenntnislos. Eine generelle Distanz zur Kirche sei ein möglicher Grund für den Trend, hieß es in der Erklärung.

Schätzungen zufolge leben 745.600 Muslime in Österreich, was 8,3 Prozent der Gesamtbevölkerung entspricht. Deren genaue Zahl könne allerdings nicht exakt erfasst werden, da sie nur über Moscheevereine in der Islamischen Glaubensgemeinschaft ermittelt werden könnten.