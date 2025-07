Der E-Auto-Riese Tesla will im türkischen Markt expandieren. Die Vorbereitungen dazu seien bereits im Gange, sagte der türkische Technologieminister Mustafa Varank am Dienstag im US-Bundesstaat Kalifornien. Der Zeitplan habe sich wegen betriebsinterner Gründe „etwas verzögert“, fügte Varank hinzu.

Der Minister war am vergangenen Freitag zur prestigeträchtigen Auto-Messe CES 2023 in die USA gereist. Dort besuchte er zunächst das Tesla-Werk Fremont in Kalifornien. Dabei kam er mit Spitzenvertretern des Unternehmens zusammen.

Bei dem Treffen habe er dem US-Autobauer Angebote für mögliche Investitionen in Türkiye unterbreitet, so Varank. Tesla könne dort von Subventionen im Bereich der Forschung und Entwicklung profitieren.

Der Minister verwies zudem auf Umwälzungen im Bereich der Logistik seit Ausbruch der Corona-Pandemie. So seien mehrere westliche Staaten auf der Suche nach neuen Lieferanten. „Türkiye stellt eine wichtige Alternative dar“, betonte er. „Wir wollen deshalb mit Tesla kooperieren.“