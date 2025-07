Der Leiter der Interparlamentarischen Freundschaftsgruppe Türkiye-Deutschland, Akif Çağatay Kılıç, warnt vor einem steigenden Rechtsextremismus in Deutschland. „Es gibt eine rassistische Struktur in Deutschland, die wieder versucht, zu entstehen“, sagte Kılıç am Mittwoch im türkischen Generalkonsulat Essen. Muslimische und jüdische Gebetshäuser seien das Hauptziel solcher Strömungen.

In Bezug auf rassistisch motivierte Vorfälle stehe die Freundschaftsgruppe im regen Kontakt mit den deutschen Behörden, so Kılıç. Er wies in diesem Zusammenhang auf die NSU-Morde hin und forderte eine Klärung der offenen Fragen rund um das rechtsextremistische Netzwerk. „Ich hoffe, dass die deutschen Behörden diese Struktur so schnell wie möglich offenlegen können.“

Die türkischen Auslandsvertretungen stünden den Türkischstämmigen bei Sicherheitsfragen zur Seite, fügte Kılıç hinzu.