Es ist der 11. Todestag des Gründers der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ), Rauf Denktaş. Am Freitag finden daher landesweit und in Türkiye Veranstaltungen zu seinen Ehren statt. Das türkische Außenministerium bezeichnete Denktaş in seiner Botschaft zum Jahrestag als Kämpfer für die „Freiheit und Sicherheit“ der Zyperntürken. Denktaş gilt als Schlüsselfigur im Freiheitskampf der Zyperntürken und bei der Ausrufung der Unabhängigkeit 1983.

Denktaş wurde am 27. Januar 1924 in der Region Paphos auf Zypern geboren. 1958 gründete er die Türkische Widerstandsorganisation (TMT). Diese war eine Antwort auf die zyperngriechischen Angriffe auf Dörfer der türkischen Minderheit.

Erste Gespräche über ZypernfrageIm Jahr 1968 diskutierte Denktaş mit dem damaligen Staatspräsidenten der ehemaligen Republik Zypern, Glafkos Klerides, erstmals über die Zypernfrage. Nach dem Treffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut sollten weitere Gespräche mit zyperngriechischen Politikern stattfinden.

Bei den Wahlen 1970 wurde Denktaş zum Oberhaupt der zyperntürkischen Gemeinde gewählt. Bis 1973 war er stellvertretender Präsident der Republik Zypern und Präsident der zyperntürkischen Verwaltung.

Am 15. November 1983, nach der Ausrufung der TRNZ, wurde Denktaş zum Gründungspräsidenten ernannt. Bei den Wahlen 1990, 1995 und 2000 wurde er erneut zum Präsidenten gewählt.

Annan-Plan gescheitert

Im Jahr 2004 sprach sich Denktaş gegen den vom damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan ausgearbeiteten Annan-Plan zur Lösung des Zypernkonflikts aus. Obwohl der Plan später von den Zyperntürken im Referendum angenommen wurde, lehnten ihn die Zyperngriechen ab.

Am 17. April 2005 zog sich Denktaş von der Politik zurück und übergab das Amt an Mehmet Ali Talat. Denktaş starb am 13. Januar 2012 im Alter von 88 Jahren. Nach seinem Tod wurde in Türkiye und der TRNZ Staatstrauer ausgerufen. Nach einer Staatszeremonie wurde er im Cumhuriyet-Park in Nord-Nikosia beigesetzt.