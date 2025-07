Ein Professor an der schwedischen Universität Stockholm hat einer türkischen Studentin die Teilnahme an einem Studienprogramm aus politischen Gründen verweigert. Als Begründung nannte Professor Per Carlbring den aktuellen NATO-Beitrittsprozess Schwedens, dem Türkiye noch nicht zugestimmt habe. Die Psychologie-Studentin Fatma Zehra S. von der Ibn Haldun Universität in Istanbul hatte sich dort vergangen November beworben. TRT World konnte den Schriftverkehr mit der Universität einsehen.

Fatma S. reichte nach der Absage eine Beschwerde wegen Diskriminierung ein. Der stellvertretende Leiter des Psychologie-Instituts, Torun Lindholm Ojmyr, entschuldigte sich daraufhin und kündigte Maßnahmen an. Geplant seien Schulungen zum Thema Diskriminierung mit Bezug zum Diskriminierungsgesetz. Für Fatma S. ist das jedoch nicht genug. Sie habe sich eine deutlichere Reaktion des Instituts erhofft.

