Erneut Protest gegen Netanjahu-Pläne

Zehntausende Israelis haben am Samstag gegen die von Ministerpräsident Netanjahu geplante Justizreform demonstriert. Medienberichten zufolge gingen allein in Tel Aviv rund 80.000 Menschen auf die Straße. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Justiz durch die Pläne in Gefahr.