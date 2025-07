Nach einem Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Piantedosi hat der türkische Innenminister Süleyman Soylu die Vertiefung der Kooperation zwischen den beiden Ländern angekündigt. Die Zusammenarbeit soll in den Bereichen Migration, organisierte Kriminalität und Terrorbekämpfung erweitert werden, sagte Soylu nach einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Piantedosi am Montag in Ankara.

Im Hinblick auf kriminelle Aktivitäten stünden Türkiyes und Italiens Sicherheitsteams im engen Kontakt zueinander, fügte der türkische Innenminister hinzu. Beide Ministerien seien bestrebt, die freundschaftlichen bilateralen Beziehungen zu festigen. „Wir setzen unseren Kampf gegen die illegale Einwanderung gemeinsam mit Italien fort“, sagte Soylu.

Auch der italienische Innenminister zeigte sich zuversichtlich über eine engere Kooperation. „Türkiye und Italien sind zwei Länder, die auf dasselbe Meer blicken. In mehreren Hinsichten haben sie vieles gemeinsam.“