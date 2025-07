Präsident Recep Tayyip Erdoğan und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen afrikanische Länder mit Mehl beliefern. „Es wurden konkrete Schritte für das Projekt besprochen, russisches Getreide in Türkiye zu Mehl zu verarbeiten und es an bedürftige afrikanische Länder zu transportieren“, heißt es in einer Erklärung der türkischen Kommunikationsdirektion vom Montag. Zuvor hatten beide Staatschefs ein Telefongespräch geführt.

Gesprächsthemen waren laut Erklärung auch der Schwarzmeer-Getreidekorridor sowie der Ukraine-Krieg. Erdoğan habe Ankaras Bereitschaft bekräftigt, einen dauerhaften Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln.

