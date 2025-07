Das US-Verteidigungsministerium hat vor einem möglichen F-16-Deal mit Türkiye das Land als einen wichtigen Partner bezeichnet. „Die USA und Türkiye sind Verbündete und wichtige Partner, nicht nur in der Region, sondern weltweit“, sagte Pentagonsprecher Pat Ryder am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Washington. Man sei weiterhin an einer engen Zusammenarbeit interessiert.

Die US-Regierung wolle sicherstellen, dass gemeinsame Verteidigungsfragen berücksichtigt werden, betonte Ryder mit Blick auf den möglichen Verkauf von F-16-Kampfflugzeugen an Türkiye. Die Entscheidung liege jedoch hierbei beim Kongress.

Vergangene Woche war eine Einschätzung des US-Außenministeriums über den möglichen F-16-Deal mit Türkiye dem Kongress zur Prüfung vorgelegt worden. Eine offizielle Bekanntgabe wird in dieser Woche erwartet.