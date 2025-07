Vizepräsident Oktay: Türkiye unterstützt Nordzypern bei Zwei-Staaten-Lösung

Aus Sicht des türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay ist klar: Türkiye hält in der Zypernfrage an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Das erklärte er bei einem Treffen mit TRNZ-Ministerpräsident Ünal Üstel in Ankara.