Personalmangel: Verband fordert Fokus auf soziale Berufe

Der Sozialverband Deutschland fordert, den Personalnotstand in den sozialen Berufen stärker in den Blick zu nehmen. Zur Bewältigung des Fachkräftemangels kündigte Bundesarbeitsminister Heil ein neues Einwanderungsgesetz für Anfang März an.