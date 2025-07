Zahlreiche Türkischstämmige sind vor der türkischen Botschaft in Stockholm zu einer Demonstration zusammengekommen. Sie protestierten gegen die jüngsten anti-türkischen Provokationen in dem nordischen Staat, wie die Nachrichtenagentur Anadolu am Samstag berichtete.

Der dänische Rechtsextremist Rasmus Paludan hatte am Samstagnachmittag ein Koran-Exemplar vor der türkischen Botschaft verbrannt – unter Polizeischutz. Trotz Warnungen aus Ankara hatten zuvor schwedische Behörden dem Rechtsextremisten eine Genehmigung erteilt. Ebenfalls am Samstag kamen Anhänger der Terrororganisation PKK/YPG in Stockholm zu einem Protestmarsch zusammen. Dabei hielten sie unter anderem Bilder des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan hoch.

Der Vorsitzende des schwedischen Regionalvorstands der Union Internationaler Demokraten (UID), Özer Eken, kritisierte die Behörden des Landes. Die Anfeindungen gegen Türkiye und den Islam würden unter dem Vorwand der „Meinungsfreiheit“ zugelassen, beklagte er. „Diesen Aktionen muss unverzüglich ein Ende gesetzt werden“, fordert Eken.

