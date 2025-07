Das Unternehmertum in der türkischen Gaming-Branche floriert. Laut den Zahlen des am Samstag veröffentlichten Berichts „Ökosystem des Unternehmertums in Türkiye 2022“ stieg das Land im vergangenen Jahr in die Top 4 der Welt auf.

Damit befinde sich das Land nun in der „Superliga“ des globalen Unternehmertums in der Gaming-Industrie, erklärte der Vorsitzende des „Zentrums für die Kommerzialisierung von Wissen“ (BTM), Ibrahim Elbaşı. Türkiye habe zuletzt Länder wie Belgien und Portugal überholt, sagte er.

Laut den jüngsten Zahlen wurden 2022 insgesamt 362 Millionen US-Dollar in die türkische Gaming-Branche investiert. Im Jahr zuvor hatte dieser Betrag noch bei 265 Millionen Dollar gelegen.