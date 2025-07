Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat Schweden dazu aufgerufen, die Sicherheitsbedenken von Türkiye zu respektieren. Von einem NATO-Anwärter sei dies „nicht zu viel verlangt“, schrieb er am Samstag auf Twitter.

Die Forderungen Altuns kamen nach der provokativen Koranverbrennung vor der türkischen Botschaft in Stockholm. Ebenfalls am Samstag hatten PKK/YPG-Anhänger bei Protestmärschen in der schwedischen Hauptstadt gegen Türkiye gehetzt.

Die Behörden des nordischen Staates hätten „hasserfüllte Provokationen“ gegen Türkiye verhindern und gegen islamfeindliche Aktionen vorgehen müssen, so Altun. Bei den „vermeintlichen Demonstranten“ handele es sich um „Provokateure“, die Hass gegen Türkiye und den Islam säen würden. „Die schwedischen Behörden müssen sich der Realität von Terrorgruppen stellen, die Schwedens NATO-Mitgliedschaft verhindern wollen, indem sie die Beziehungen zu uns vergiften“, sagte Altun.

