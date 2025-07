USA: Sieben Tote bei Schießerei

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Montag bei einer weiteren Schießerei sieben Menschen getötet worden. Bei den zwei Tatorten soll es sich um Gärtnerei-Betriebe handeln. Der mutmaßliche Schütze, ein 67-jähriger Mann, sei festgenommen worden. Sein Motiv sei noch unklar. Die Tat in Half Moon Bay, etwa 50 km südlich von San Francisco, ereignete sich nur zwei Tage nach einer Schießerei in der südkalifornischen Stadt Monterey Park. Dabei waren elf Menschen getötet worden.