Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech will seine Krebsforschung nach Großbritannien verlegen. Grund für den Umzug sei die deutsche Bürokratie. In England könne die Arznei-Entwicklung schneller vorangetrieben werden, berichtete „Bild“ am Montag.

Biontech setze bei der Forschung und Entwicklung auf die Stärken der jeweiligen Länder, erklärte Biontech-Gründerin Özlem Türeci im Gespräch mit „Bild“. Künftig werde es entscheidend sein, zeitgemäße und missionsgetriebene Rahmenbedingungen in verschiedenen Bereichen zu schaffen. Das gelte „unter anderem für die Finanzierung von Forschung“.

Als Wirtschaftsstandort verliert Deutschland deutlich an Attraktivität, wie auch das jüngste Ranking des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zeigt. Im Vergleich mit weiteren 20 Ländern liegt Deutschland auf Rang 18. Unternehmen in Deutschland sind laut ZEW im internationalen Vergleich mit höheren Steuern, höheren Regulierungslasten und höheren Energiekosten als an den meisten anderen Standorten konfrontiert.