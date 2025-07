Das türkische Unternehmen Karpowership und das staatliche ukrainische Handelsunternehmen JSC Energy Company of Ukraine (ECU) wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Stromversorgung verstärken. Das erklärten die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Presseerklärung, die der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu (AA) vorlag. Ziel der Kooperation sei es, die Energiekrise in der Ukraine durch den Einsatz von schwimmenden Kraftwerken mit einer Leistung von 500 Megawatt (MW) zu lindern.

Energieschiffe sollen vor den Küsten Moldawiens und Rumäniens operierenDie beiden Unternehmen wollen demnach gemeinsam mit nationalen und internationalen Organisationen an der Entwicklung und Finanzierung der Umsetzung von 500 MW arbeiten. Das reiche aus, um mehr als eine Million Haushalte mit Strom zu versorgen. Als Optionen für die schwimmenden Kraftwerke würden unter anderem Verankerungen im Schwarzen Meer vor den Küsten Moldawiens und Rumäniens sowie die Anbindung an das ukrainische Stromnetz über Übertragungsleitungen geprüft.

Karpowership und ECU planen eine enge Zusammenarbeit mit den moldawischen und rumänischen Behörden, um die Realisierung der beiden Optionen zu prüfen. „Karpowership freut sich, mit ECU zusammenzuarbeiten, um die Stromkrise in der Ukraine zu lindern“, sagte Zeynep Harezi, Chief Commercial Officer von Karpowership gegenüber AA. Das Unternehmen verfüge über eine Stromerzeugungskapazität von 6 Gigawatt und 36 schwimmende Energieschiffe.

Innovative Lösungen gegen Energiekrise gefragt

Das ukrainische Energiesystem leidet unter russischen Angriffen auf die Infrastruktur des Landes. Solange der Krieg andauere, sei der Bau neuer Kraftwerke zur Wiederherstellung verlorener oder beschädigter Erzeugungskapazitäten keine praktikable Option, sagte Vitaly Butenko, CEO des ukrainischen Unternehmens. „Wir müssen deshalb nach innovativen Lösungen für die derzeitige Krise suchen.“

Das türkische Unternehmen biete eine geeignete Antwort. „Die Karpowership-Technologie ermöglicht die schnelle Bereitstellung neuer Stromerzeugungskapazitäten, die in das ukrainische Netz eingespeist werden. Wir glauben, dass dies einen regionalen Paradigmenwechsel zur Lösung der ukrainischen Energiekrise herbeiführen kann“, so Butenko weiter.