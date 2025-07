Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat den jüngsten Angriff auf die aserbaidschanische Botschaft in Teheran mit scharfen Worten verurteilt. Der Vorfall in der iranischen Hauptstadt sei ein „heimtükischer Anschlag“, schrieb Çavuşoğlu am Freitag auf Twitter. Er sprach den Opfern und Angehörigen sein Beileid aus und bekundete Solidarität – „Aserbaidschan ist nie allein“.

Am frühen Freitagmorgen war ein Anschlag auf die aserbaidschanische Botschaft in Teheran verübt worden. Laut Erklärung des aserbaidschanischen Außenministeriums kam dabei der Leiter des Sicherheitsdienstes ums Leben, zwei weitere Mitarbeiter wurden demnach verletzt. Die Identität des Angreifers ist noch unklar.