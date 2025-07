Türkiye hat die jüngste Verlängerung des Mandats für die Stationierung der UN-Friedenstruppe in Zypern kritisiert. Die Friedenstruppe müsse ihre Aktivitäten auf „einer legalen Grundlage“ fortsetzten, heißt es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums vom Montag. Die Mandatsverlängerung ignoriere jedoch diese Grundlage.

Der UN-Sicherheitsrat habe die „unmenschlichen“ und „illegalen“ Embargos gegen die türkischen Zyprer ignoriert. „Es ist ein weiterer Widerspruch, dass die Resolution zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten aufruft und dabei die realistischen, konstruktiven und aufrichtigen Kooperationsvorschläge des TRNZ-Präsidenten Ersin Tatar in seinem Schreiben an UN-Generalsekretär“ nicht beachtet, heißt es in der Erklärung weiter. Der UN-Sicherheitsrat stehe bei seiner Entscheidungsfindung immer noch unter dem Einfluss der griechischen Zyprer, beklagt das türkische Außenministerium.

Es müsse eine gemeinsame Grundlage für eine gerechte und dauerhafte Lösung auf der Insel herrschen. Türkiye fordere in diesem Rahmen vom UN-Sicherheitsrat bezüglich der „souveränen Gleichheit“ die internationale Anerkennung Nordzyperns.

Die Erklärung des türkischen Außenministeriums erfolgte, nachdem der UN-Sicherheitsrat am Montag eine Resolution zur Verlängerung des Mandats der UN-Friedenstruppe in Zypern (UNFICYP) um ein weiteres Jahr verabschiedet hatte.