Das israelische Militär hat in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres das Flüchtlingslager Bureidsch in Gaza bombardiert. Bei dem Angriff wurde laut örtlichen Angaben ein achtjähriges Kind getötet. Es ist demnach das erste Todesopfer des israelischen Vernichtungskrieges im Jahr 2025. Lokalen Berichten zufolge hat Israel seit Beginn des neuen Jahres bereits zwei Menschen in Gaza getötet.