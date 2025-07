In der Schweiz bleiben muslimische Seelsorger in den Bundesasylzentren dauerhaft tätig. Das teilte das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Dienstag auf der Behördenseite mit.

Das Pilotprojekt habe sich bewährt und zu positiven Ergebnissen geführt. Daher habe das SEM die reguläre Fortführung des Angebots beschlossen. Die Präsenz der Seelsorgenden werde sowohl von den Migranten als auch vom Personal geschätzt. Auch die Zusammenarbeit mit christlichen Seelsorgenden gestalte sich positiv, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Kosten für die muslimische Seelsorge beziffert das SEM mit rund 450.000 Franken pro Jahr. Laut der Pressemitteilung stammte das Geld in der Pilotphase aus dem Betriebskredit der Bundesasylzentren. Für die Finanzierung des Angebots soll die Rechtsgrundlage im Asylgesetz entsprechend anpasst werden. Das Pilotprojekt „Muslimische Seelsorge“ war im Jahr 2021 gestartet und wurde im Dezember 2022 abgeschlossen.