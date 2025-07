Türkiye will Top-Anbieter im „nachhaltigen Tourismus“ werden

Die türkische Tourismusbranche will sich in Zukunft verstärkt dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Ziel sei es, bis Ende 2030 ein zu 100 Prozent „nachhaltiges Tourismus-Ökosystem“ zu etablieren, so Tourismusminister Ersoy.