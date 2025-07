Der türkische Innenminister Süleyman Soylu hat die vorübergehende Schließung einiger westlicher Generalkonsulate in Türkiye kritisiert. Er bezeichnete die Entscheidung am Donnerstag in Ankara als „psychologische Kriegsführung“ gegen das Land.

Die Schließungen erfolgten am selben Tag, an dem das Tourismusziel von 60 Millionen ausländischen Besuchern bis 2023 verkündet wurde. Soylu vermutet einen Zusammenhang: „Sie waren dabei, einen neuen psychologischen Krieg gegen Türkiye zu beginnen. Das ist ganz klar.“

Als Reaktion auf die vorübergehende Schließung ihrer Generalkonsulate in Türkiye hat das türkische Außenministerium die Botschafter von neun Ländern ins Ministerium in Ankara einbestellt.