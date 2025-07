Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay hat den UN-Sicherheitsrat zur Anerkennung der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ) aufgerufen. Die Zyperntürken müssten auch auf internationaler Ebene einen gleichberechtigten Status innehaben, forderte Oktay am Freitag bei einer Veranstaltung in Ankara.

Oktay übte zudem Kritik an dem Mandat zur Verlängerung der Blauhelmoperation in Zypern (UNFICYP). Die Zypernpolitik des UN-Sicherheitsrats sei seit Jahren mit Fehlern behaftet. Mit der jüngsten Entscheidung habe der Sicherheitsrat einen „weiteren Fehler begangen“, untermauerte der türkische Vizepräsident.

Die einseitige Zustimmung der griechisch-zyprischen Seite zur Verlängerung des Mandats habe keinen „humanitären, diplomatischen oder rechtlichen Wert“. Der UN-Sicherheitsrat habe damit gezeigt, dass er weiter auf „erfolglosen Lösungsmodellen“ beharre, fügte Oktay hinzu.

Verlängerung des MandatsDer UN-Sicherheitsrat hatte am Montag entschieden, die Stationierung der UNFICYP in Zypern verlängern. Ankara kritisierte daraufhin die Entscheidung. Die Friedenstruppe müsse ihre Aktivitäten auf „einer legalen Grundlage“ fortsetzten, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums. Die Mandatsverlängerung ignoriere jedoch diese Grundlage.