Der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, fordert die Bundesregierung zum verstärkten Kampf gegen die Folgen der Inflation aus. Sozialleistungen, Bafög und Mindestlohn sollten künftig automatisch an die Inflation angepasst werden, schlug Schirdewan im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks vor. Die steigenden Preise müssten sich wieder in geringen Einkommen und bei Leistungen für Bedürftige abbilden. Einen solchen automatischen Inflationsausgleich gebe es auch in anderen europäischen Ländern wie Belgien.

In dem Interview sprach sich der Parteichef auch für ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung aus. Supermarkt-Filialen ab eine Größe von 400 Quadratmetern sollten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, an karitative Einrichtungen abgeben müssen. Ein solches Gesetz existiere unter anderem bereits in Frankreich. Schirdewan schloss sich damit einem Vorschlag der Berliner Tafel an.