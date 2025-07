Laut dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu gefährden Terroraktivitäten und die jüngsten Koranverbrennungen in Stockholm die mögliche NATO-Mitgliedschaft Schwedens. Das nordische Land könne diese Gefahren zwar beseitigen, unternehme jedoch nichts, kritisierte der Chefdiplomat am Samstag in der türkischen Provinz Alanya.

Anhänger der Terrororganisation PKK/YPG hätten in Schweden Handlungsfreiheit, prangerte Çavuşoğlu an. „Auf der anderen Seite lasst ihr Koranverbrennungen zu“, fügte er hinzu. „Dennoch sagt ihr: ‚Wir wollen der NATO beitreten.‘“ Dies sei jedoch unter diesen Umständen nicht möglich.

Der dänische Rechtsextremist Rasmus Paludan hatte im Januar in Schweden unter Polizeischutz eine Kopie des Korans verbrannt. Zuvor war die Provokation von schwedischen Behörden genehmigt worden. Seitdem sind die Beziehungen zwischen dem NATO-Anwärter und Türkiye schwer belastet.

Zeitgleich hatten Anhänger der PKK/YPG in Schweden erneut Stimmung gegen Türkiye gemacht. Aus Ankara kam daraufhin erneut scharfe Kritik an den Behörden des nordischen Staates.

