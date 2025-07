Upahl: Protest gegen Asylunterkunft

In der Gemeinde Upahl in Mecklenburg-Vorpommern mit rund 500 Einwohnern soll eine Container-Unterkunft für 400 Geflüchtete gebaut werden. Dagegen gibt es massiven Protest. Mit einer Bürgerversammlung am Freitag versuchte Landrat Tino Schomann, die Wogen zu glätten. Erst vor kurzem hatte Upahl bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Als der Kreistag im benachbarten Grevesmühlen über die provisorische Asylunterkunft debattierte, demonstrierten vor dem Sitzungssaal laut Polizei rund 700 Menschen. Dutzende Polizisten hielten dabei die Demonstranten zurück.