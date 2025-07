Aserbaidschan hat sich mit Türkiye solidarisch erklärt, nachdem am Montag ein schweres Erdbeben den Südosten des Landes erschüttert hat. „Wir sind zutiefst betrübt über den Verlust von Menschenleben und die Zerstörung durch das schwere Erdbeben in Kahramanmaraş, das in vielen Teilen im brüderlichen Türkiye zu spüren war“, sagte Präsident Ilham Alijew in einer Kondolenzbotschaft an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Aserbaidschan sei bereit, jede erdenkliche Hilfe zu leisten.

Auch das aserbaidschanische Außenministerium und das Verteidigungsministerium haben ihre Anteilnahme bekundet. Das aserbaidschanische Katastrophenschutzministerium kündigte unterdessen an, ein 370-köpfiges Such- und Rettungsteam in die Katastrophengebiete des Nachbarlandes zu entsenden.

Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD ereignete sich das Hauptbeben der Stärke 7,7 um 4.17 Uhr Ortszeit im Landkreis Pazarcık in der südtürkischen Provinz Kahramanmaraş. Zuvor hatte AFAD von einer Stärke von 7,4 gesprochen. Zahlreiche weitere Beben folgten in mehreren Regionen des Landes.

Laut AFAD kamen mindestens 2379 Menschen infolge der Erdbeben ums Leben. Die Zahl der Verletzten lag zuletzt bei 14.483.

Mehr dazu: Erdbeben: Mehr als 1121 Tote und Tausende Verletzte in Türkiye