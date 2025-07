Nach Erdbebenkatastrophe in Türkiye haben die örtlichen Behörden die Bürger dazu aufgerufen, sich nur auf offizielle Informationen zu verlassen. Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun appellierte am Montag an die Bevölkerung, den Anweisungen der zuständigen Behörden zu folgen und warnte vor Fehlinformationen. „Es ist sehr wichtig, genaue Informationen zu verbreiten und Fehlinformationen entgegenzuwirken“, sagte Altun. Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Erdbeben würden von der Katastrophenschutzbehörde AFAD koordiniert, erinnerte die Kommunikationsdirektion in ihrer Erklärung.

Die türkischen Behörden forderten die Bürger auf, nur gesicherte Informationen zu verbreiten und den offiziellen Stellen zu vertrauen. Die türkische Regierung habe unverzüglich mit der Bestandsaufnahme der Schäden und den Hilfsmaßnahmen begonnen. „Unser Land hat schon viele Herausforderungen gemeistert und wir werden auch diese Katastrophe gemeinsam bewältigen“, so der Kommunikationsdirektor. Die türkische Regierung bedanke sich bereits jetzt für alle Hilfen und Unterstützungsangebote.

Mehr dazu: Erdbeben: Mehr als 1498 Tote und Tausende Verletzte in Türkiye