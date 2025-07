Ganz Türkiye im Gebet vereint

Aus allen rund 90.000 Moscheen in Türkiye erklang heute vor dem islamischen Nachtgebet der „Sela“-Ruf zur Andacht der Erdbebenopfer. Das Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze gehört zu den größten in der Geschichte der Republik mit aktuell über 2316 Toten. „Sela“ wird in Türkiye an besonderen Tagen vor dem Gebetsruf in Moscheen ausgerufen, aber auch, um über ein stattfindendes Totengebet zu informieren.