Beben trifft auch Syrien schwer

Das Erdbeben mit dem Epizentrum in Türkiye hat auch den Norden Syriens schwer getroffen. Medienberichten zufolge kamen hunderte Menschen in Syrien ums Leben. In der Stadt Afrin stürzten zahlreiche Gebäude ein. Such- und Rettungsaktionen laufen auch dort auf Hochtouren.