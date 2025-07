Das Kommunikationsamt in Ankara hat erneut eindringlich vor Desinformation in den sozialen Netzwerken nach der Erdbebenkatastrophe in Türkiye gewarnt. „Wichtig ist, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger nicht auf diese Art von Beiträgen verlassen und für genaue Informationen auf offizielle Erklärungen zurückgreifen“, teilte der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun am Montag mit.

In der Erklärung wurde festgehalten, dass „die richtige Nutzung aller Arten von Kommunikationstechnologien“ wichtig sei, „um unsere Bürger, die vom Erdbeben betroffen sind und auf Hilfe warten, schneller und effizienter zu erreichen“. „Die Desinformation im Internet wird jedoch schnell durch falsche Inhalte, die in organisierter Form verbreitet oder durch Bot-Accounts generiert wurden, verstärkt“, so Altun weiter.

Im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist es in der Nacht auf Montag zu einem Erdbeben der Stärke 7,7 gekommen. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD lag das Epizentrum in Pazarcık in der südosttürkischen Provinz Kahramanmaraş nahe der syrischen Grenze. Mindestens 2379 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, mehr als 14.483 Personen wurden verletzt.

