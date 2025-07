Die nationale Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) hat Tausende freiwillige Helfer in die von der Erdbebenkatastrophe betroffenen Städte im Südosten von Türkiye geflogen. Darüber hinaus seien Sondertarife eingeführt worden, um den Menschen die Rückkehr aus der Region zu erleichtern, teilte Turkish-Airlines-CEO Bilal Ekşi mit.

Hilfsaktionen in Koordination mit Katastrophenschutz AFADLaut Ekşi wurden am Dienstagmorgen bis 7 Uhr rund 11.780 Freiwillige mit insgesamt 80 Flügen nach Adana, Gaziantep, Adıyaman und Urfa transportiert. Die Fluggesellschaft arbeite in Absprache mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD auch am Transport von humanitären Hilfsgütern sowie Such- und Rettungsteams.

Mehrere schwere Erdbeben, deren Epizentrum in der Provinz Kahramanmaraş lag, erschütterten zehn Provinzen und richteten bis ins benachbarte Syrien immense Zerstörungen an. Tausende Gebäude stürzten ein, darunter viele Wohnhäuser. Tausende Menschen wurden bei den Erderschütterungen verletzt oder obdachlos.

Vergünstigte Sondertickets für Betroffene und HelferAufgrund der hohen Flugdichte kann es laut Ekşi bei den Transfers in die Region zu Unterbrechungen kommen. Die Flüge in das Katastrophengebiet seien aber davon ausgenommen. Schwierige Wetterbedingungen erschweren derzeit die Lieferung von Hilfsgütern und die Durchführung von Rettungsaktionen.

Um den Betroffenen und Helfern die Rückreise nach Istanbul zu erleichtern, hat die Fluggesellschaft außerdem beschlossen, den Ticketpreis für Flüge aus acht Städten auf 100 TL (ca. 5 Euro) festzusetzen. Die Regelung soll bis zum 13. Februar gelten.

Die private Fluggesellschaft Pegasus kündigte unterdessen eine ähnliche Regelung an: „Wir ermöglichen weiterhin zusätzliche Flüge für unsere Gäste und Rettungsmannschaften. Alle Flüge ab Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa und Kahramanmaraş kosten bis zum 13. Februar 2023 100 Lira inklusive Steuern pro Strecke.“