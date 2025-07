Erdbeben in Türkiye und Syrien: Telekom macht Anrufe kostenlos

Angesichts der schweren Erdbebenkatastrophe in Türkiye und Syrien bietet die Deutsche Telekom ab sofort kostenlose Telefonate und SMS in diese Länder an – auch rückwirkend. Damit will das Unternehmen Betroffene und Helfer unterstützen.