Nach dem schweren Erdbeben in Türkiye haben aserbaidschanische Hilfskräfte in der Provinz Kahramanmaraş 16 Menschen aus den Trümmern gerettet. Es befindet sich dort eine 420-köpfige Rettungsmannschaft aus Aserbaidschan, wie das aserbaidschanische Katastrophenschutzministerium am Mittwoch in einer Erklärung mitteilte. Demnach wurden auch humanitäre Hilfsgüter in die Region geschickt.

Nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7 wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde AFAD bislang 8574 Tote in Türkiye registriert. Mehr als 49.000 Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen verletzt. Das Erdbeben traf insgesamt zehn türkische Provinzen.