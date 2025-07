Nach den verheerenden Erdbeben am Montag will der türkische Apothekerverband TEB den Opfern in Türkiye mit mobilen Apotheken helfen. In fünf betroffenen Provinzen sollen zunächst acht Container-Apotheken im Einsatz sein und den Bedarf der Erdbebenopfer an medizinischem Material vorübergehend decken, erklärte TEB-Präsident Arman Üney gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag.

54 regionale Apothekerkammern und mehr als 46.000 Kollegen aus ganz Türkiye hätten Soforthilfen organisiert, sagte Üney. Es sei zudem ein „Krisenstab für Katastrophenmanagement“ gebildet worden, um Koordinierungsteams für die am meisten betroffenen Provinzen zu bestimmen. Dabei handele es sich um die Provinzen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya und Gaziantep, so der Verbandschef.

Die Soforthilfen sind laut Üney direkt nach Ausbruch der Katastrophe am Montag mit dem Transport von medizinischem Material nach Kahramanmaraş gestartet worden. Eine weitere Kampagne für den dringenden Bedarf an Arzneimitteln und medizinischem Material habe bereits begonnen. Für die Koordinierung stimme sich TEB mit den regionalen Apotheken ab.