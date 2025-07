Nach zahlreichen Falschmeldungen zum Erdbeben in Türkiye hat Ankara die Kurznachrichtenplattform Twitter dazu aufgefordert, gegen Desinformation vorzugehen. Der türkische Vizeminister für Verkehr und Infrastruktur, Ömer Fatih Sayan, nahm hierzu am Mittwoch an einer Videokonferenz mit Twitter-Verantwortlichen teil. Twitter müsse entschieden gegen solche Nachrichten vorgehen.

Während des Treffens warnte Sayan, dass Fehlinformationen zu Panik und Chaos in der Gesellschaft führen könnten. Er wies zudem auf gefälschte Hilfskampagnen für Erdbebenopfer hin, die über Twitter verbreitet worden seien. Die Twitter-Verantwortlichen versicherten in diesem Zusammenhang, künftig enger mit Ankara zusammenzuarbeiten.

Mehr dazu: Fake-Aufnahmen zu Erdbeben in Türkiye kursieren im Internet