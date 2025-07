Nach den gewaltigen Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion will Türkiye innerhalb von einem Jahr neue Wohneinheiten in den betroffenen Regionen bauen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte das groß angelegte Projekt zum Wiederaufbau in den Krisengebieten am Donnerstag in der Provinz Osmaniye an.

Der Wiederaufbau von zerstörten Provinzen sei auch zuvor nach anderen großen Beben in Türkiye gelungen, sagte Erdoğan. Die Bürger in den Krisenregionen sollen laut dem Präsidenten im Zuge des Wiederaufbaus finanzielle Hilfe vom Staat erhalten.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben, dessen Stärke das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) mit 7,7 angibt, das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region. Insgesamt zehn Provinzen wurden von den Erschütterungen getroffen.

