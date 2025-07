Botschafter Şen bedankt sich für deutsche Solidarität

Nach dem schweren Erdbeben in seinem Land hat sich der türkische Botschafter in Berlin, Ahmet Başar Şen, für die Solidarität aus Deutschland bedankt. Er dankte für die „Geldspenden, Sachspenden, die unsere deutschen Freunde“ für die Opfer gesammelt haben, hieß es in einer Erklärung am Mittwochabend.