Aserbaidschan hilft in Erdbebengebiet

Nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye hatte Aserbaidschan als erstes Land Unterstützung geschickt. Derzeit beteiligen sich 725 aserbaidschanische Helfer an den Such- und Rettungsarbeiten. In der Provinz Kahramanmaraş konnten sie zahlreiche Menschen aus den Trümmern lebend bergen.