„Wir sind ein Volk mit zwei Staaten”

Die aserbaidschanische Botschaft in Berlin schickt dringend benötigte Hilfsgüter an die Erdbebenopfer in Türkiye. Mit den Worten „Euer Leben ist unser Leben, euer Schmerz ist unser Schmerz!” twitterte der aserbaidschanische Botschafter ein Video von einer Hilfsaktion.