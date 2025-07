Der Schweizer Erdbebenexperte Stefan Wiemer hat das jüngste Erdbeben in Türkiye und Syrien als größtes seit über 100 Jahren bezeichnet. Dabei seien Erdbeben zwischen den beiden Ländern keine Seltenheit, erklärte Wiemer im Schweizer TV-Sender SRF am Donnerstag. Demnach gibt es Plattengrenzen in der Region, die sich über die Jahre mit Spannungen aufladen. Durch Erdbeben entlade sich diese Spannungen, fügte Wiemer hinzu.

Aleppo sei beispielsweise viele Male von schweren Erdbeben erschüttert worden. Wiemer wies darauf hin, dass es nach solchen großen Erdbeben noch Tage, Wochen und sogar Monate lang Nachbeben gebe. Mit der Zeit nehme die Zahl und Intensität dieser Nachbeben ab.