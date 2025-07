Sieben Spürhunde des Bundesverbands Rettungshunde (BRH) sind derzeit im türkischen Erdbebengebiet im Einsatz. Sie orten dort Verschüttete zwischen Schutt und Beton anhand des Geruchs. Die Hunde werden im baden-württembergischen Mosbach trainiert.

„Fürs Ausland müssen sie schon topfit sein“, sagt BRH-Ausbildungsleiterin Daniela Lekies der DPA. In Deutschland würden die Spürhunde vor allem bei der Suche nach Vermissten eingesetzt. In ganz Deutschland gebe es etwa 1300 Einsätze pro Jahr, so Lekies.

Das Innenministerium bezeichnet Spürhunde als unverzichtbare Partner im Bevölkerungsschutz. Das Land fördert sie mit je 930 Euro pro Jahr. Der BRH finanziert sich darüber hinaus über Mitgliedsbeiträge und Spenden.