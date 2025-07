Ein deutsches Spezialisten-Team aus Medizinern, Forensikern, Psychologen und Bestattern ist in das türkische Erdbebengebiet aufgebrochen, um bei der Bergung von Toten zu helfen. Die 15-köpfige Team der Hilfsorganisation DeathCare startete am Freitag vom Flughafen Frankfurt, wie der Bundesverband Deutscher Bestatter in Düsseldorf mitteilte. Die ehrenamtlichen Helfer wollten die Einsatzkräfte vor Ort bei der Bergung, Rekonstruktion und Identifikation der Opfer unterstützen und bei deren Aufbewahrung, Transport und Bestattung beraten.

Alle Team-Mitglieder seien mit den Themen Tod und Trauer aus ihrem täglichen Arbeitsalltag vertraut, hieß es. Mit ihrem Einsatz trügen sie nicht nur dazu bei, die Toten fachmännisch und mit dem gebührenden Respekt zu versorgen, sondern entlasteten damit auch andere lebensrettende Hilfsorganisationen.

DeathCare bietet nach eigenen Angaben ehrenamtlich humanitäre Hilfe nach Unfällen und Katastrophen weltweit an. Dabei stehe die würdevolle und professionelle Versorgung verstorbener Menschen sowie der sensible und respektvolle Umgang mit den trauernden Hinterbliebenen im Mittelpunkt, hieß es. Hilfsteams seien unter anderem bei dem Erdbeben 1999 in Türkiye, bei anderen Naturkatastrophen in Taiwan und Thailand sowie nach dem Germanwings-Absturz in Frankreich 2015 entsandt worden.

Mehr dazu: Erdbebenkatastrophe: Mehr als 20.665 Tote und Tausende Verletzte in Türkiye