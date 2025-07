Nach dem verheerenden Erdbeben in Türkiye sind mehr als eine Million Betroffene in Notunterkünften untergebracht worden. Dort werden alle Grundbedürfnisse der Menschen gedeckt, wie der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Freitag in Ankara mitteilte.

Rund 190.000 Menschen wurden demnach aus dem Katastrophengebiet evakuiert. Davon seien 100.000 Betroffene bei Verwandten untergekommen, 90.000 weitere in provisorischen Unterkünften, sagte Oktay. Die Evakuierungsmaßnahmen hätten viele Menschen dazu ermutigt, die Erdbebenregion vorübergehend zu verlassen.